Dans un média grec, Giannis Antetokounmpo a de nouveau ouvert la porte à un départ des Bucks, que ce soit via un trade cet été, ou en 2028 lorsqu'il sera libre.

Depuis plusieurs semaines, Giannis Antetokounmpo parle comme un joueur qui envisage de partir… mais qui ne veut pas être celui qui appuie sur la détente. Il ne menace pas, ne ferme aucune porte, ne dramatise pas. En revanche, à chaque prise de parole, il laisse filtrer la même chose. Son avenir n’est plus un sujet tabou et Milwaukee n’est plus une évidence automatique.

Dans un entretien accordé à COSMOTE TV, un média grec, différent de celui de la veille avec Malika Andrews sur ESPN, le Greek Freak a lâché une phrase qui résume parfaitement sa position actuelle.

« Je ne sais pas si je partirai , ça ne dépend pas de moi. Si ça ne dépendait que de moi, peut-être que je serais déjà parti. Dans un an et demi, quand je serai agent libre à 32 ans, ça dépendra de moi. »

Giannis Antetokounmpo rappelle que tant qu’il n’est pas libre contractuellement, les décisions se partagent : la franchise, le marché, les opportunités, la direction sportive. Et il glisse aussi, sans détour, que l’idée d’un départ n’est pas une invention médiatique. Elle En ligneexiste, dans sa tête, au moins comme une option.

L’autre déclaration marquante de l’interview est presque une profession de foi : Giannis refuse qu’on le gère comme un actif ou qu’on lui impose une stratégie de protection.

« Personne ne peut oser me dire de ne pas jouer. Je n’ai jamais donné ce droit à qui que ce soit. Tant que mes jambes me le permettent, je serai sur le terrain. »

Les Bucks n'attendront pas la fin de son contrat pour le trader, ça n'aurait aucun sens. C'est cet été que les tractations les plus intenses devraient avoir lieu, avec une probable course aux enchères pour permettre à Milwaukee de passer à autre chose.