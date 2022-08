Un panel de coaches et dirigeants NBA a adoubé Giannis Antetokounmpo comme le patron de la NBA pour le présent et le futur.

Chaque année, ESPN sort des sondages d'avant-saison autour des mouvements de l'été et de la saison à venir auprès d'un panel de coaches et de dirigeants. Le dernier en date est sorti, avec des questions pour 15 sondés, parmi lesquels des head coaches, des membres de staff et des General Managers. Un constat s'impose : Giannis Antetokounmpo est globalement considéré comme le meilleur joueur de la ligue, pour le présent et pour le futur.

A la question sur l'identité du meilleur joueur NBA à l'heure actuelle, le double MVP a remporté 11 des 15 voix, Stephen Curry (3) et LeBron James (1) se contentant des miettes. Plus intéressant, Giannis est aussi considéré comme le "meilleur joueur dans 5 ans", lorsqu'il aura 32 ans, d'une courte tête devant Luka Doncic (7 voix contre 6) et Jayson Tatum (2).

Giannis Antetokounmpo est également considéré comme le favori pour le titre de MVP 2022-2023, devant le tandem Luka Doncic (4)-Joel Embiid (4), Stephen Curry (1) et Ja Morant (1).

On attend des sondages d'une plus grande ampleur, mais celui-ci semble déjà significatif. Battus en finale de conférence par les Celtics en l'absence de Khris Middleton la saison passée, les Bucks et leur Greek Freak vont démarrer leur reconquête avec de grosses attentes autour d'eux.

Avant ça, Giannis sera en campagne avec la Grèce pour tenter de bien figurer à l'Eurobasket 2022.

