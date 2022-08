Gilbert Arenas pense que Giannis Antetokounmpo « ne comprend pas le basket »

Il fut un temps où Gilbert Arenas distillait quelques bonnes analyses sur le basket (en plus de certaines prises de position discutables). Mais on peine à suivre son raisonnement sur Giannis Antetokounmpo. En compagnie de Phil Handy, assistant aux Los Angeles Lakers, l’ancien meneur All-Star s’est déchargé sur la superstar des Milwaukee Bucks.

The Giannis disrespect is WILD.

And he'll just keep making them look like idiots. pic.twitter.com/JJEBGRGejP

— Nathan Marzion (@nathanmarzion) August 26, 2022