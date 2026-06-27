Il n’y aura pas d’autres Antetokounmpo à Miami

Gianns Antetokounmpo entretient une relation fusionnel avec sa famille et notamment ses frangins. C'est pourquoi ses frères Thanasis et Kostas évoluaient l'an dernier avec lui aux Milwaukee Bucks, sans nécessairement avoir le niveau pour vraiment jouer en NBA. Mais ça, c'est fini. Ce qui était accepté dans le Wisconsin ne le sera pas en Floride. Selon Ramona Shelburne, il n'y aura pas une réunion des Antetokounmpo à Miami. Le Heat vient de récupérer le double MVP en cédant de nombreux assets et son effectif est incomplet mais hors de question de le remplir avec les deux anciens champions NBA. Chaque spot compte pour une équipe qui a si peu de marge.

En effet, la franchise est dans le rouge financièrement et elle va devoir se montrer le plus ingénieuse possible pour entourer Giannis Antetokounmpo de suffisamment de joueurs de qualité pour espérer aller loin en playoffs dès cette saison.