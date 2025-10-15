Giannis Antetokounmpo avoue qu’il veut jouer en Grèce et donne même une date

Giannis Antetokounmpo ne prendra pas sa retraite avec un maillot des Milwaukee Bucks. Ni même de n’importe quelle autre équipe NBA. C’est lui qui le dit. Le double MVP s’est projeté brièvement sur sa fin de carrière et il a fait savoir qu’il comptait revenir au pays, en Grèce, pour y jouer sa ou ses dernières saisons chez les pros.

« Je peux jouer en NBA jusqu’à mes 36-38 ans. Après ça, j’irai finir ma carrière en Grèce. Je ne veux pas vivre aux Etats-Unis. Je veux retourner chez moi et jouer là-bas, que ce soit à Filathlitikos, à l’Olympiakos, au Pana ou à l’Aris. Dans n’importe quelle équipe grecque », assure l’intéressé.

Giannis Antetokounmpo va avoir 31 ans en décembre. Il lui reste donc 6 à 8 saisons en NBA. Sa femme et ses enfants ont d’ailleurs déjà déménagé en Grèce, ce qui laissait évidemment présager d’un retour du joueur d’ici quelques années. Le fait d’être loin des siens le poussera peut-être même à arrêter dès qu’il ne se sentira plus challengé ou plus à même d’être l’un des meilleurs joueurs du monde.

Si ce n’est pas l’Euroleague, le projet NBA Europe pourrait aussi s’avérer attractif pour lui. On a vu récemment de nombreux joueurs européens, surtout les Espagnols, revenir terminer la carrière à la maison.

Preview NBA : Les Milwaukee Bucks sont-ils condamnés à perdre Giannis Antetokounmpo ?