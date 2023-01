Une simple "douleur au genou" et pourtant déjà trois matches d’absence consécutifs pour Giannis Antetokounmpo. La situation de la star des Milwaukee Bucks, qui manque à l’appel de ce MLK Day, devient progressivement une source d’inquiétude.

Avant la rencontre, le double MVP était listé "probable" sur l’Injury Report des Bucks. Il a même participé aux échauffements avant le match. Mais, au final, il n’a pas été jugé apte à jouer face aux Pacers ce lundi.

S’il ne s’agit que d’une douleur, les Bucks semblent prendre toutes les précautions. Troisième de la Conférence Est avec un bilan de 27-16, Milwaukee peut se permettre de le laisser manquer quelques rencontres. Ils n’ont aucun intérêt à le brusquer pour le réintégrer au groupe.

"Prendre soin de lui est toujours notre priorité. Nous allons probablement toujours pécher par excès de prudence. Nous savons combien il est important pour nous", a confirmé Mike Budenholzer avant le match.

Joe Ingles, le renfort qui peut changer la donne pour les Bucks

Giannis Antetokounmpo pourrait revenir d’un jour à l’autre. Il y a d’ailleurs une chance qu’il joue ce mardi, face aux Raptors. "Nous verrons comment il répond et comment il se sent demain", esquisse le technicien des Bucks.

Le "Greek Freak" affiche cette saison des moyennes de 31 points, 11,9 rebonds et 5,3 passes par rencontre, à 52,4% au tir. Dans la course au titre de MVP, il est le cœur et les poumons de son équipe. Sur les trois matches qu’il a manqués au mois de janvier, Milwaukee en a perdu autant. Signe que son retour fera certainement beaucoup de bien à tous ses coéquipiers.

Giannis croit toujours en son équipe et cite Bob l'éponge