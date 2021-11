Giannis Antetokounmpo, les mots forts de Doc Rivers

Sacré champion NBA avec les Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo a impressionné son monde. Déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la Ligue, le Grec a encore franchi un cap en remportant ce titre.

Surtout, durant cette campagne, la star des Bucks a parfaitement assumé son statut de leader. Et malgré une grosse pression sur ses épaules, il a répondu présent. Même dans certains moments chauds.

Et de son côté, l’entraîneur des Philadelphia Sixers Doc Rivers a adoré la réponse d’Antetokounmpo face à ce défi.

"Je n'aime pas faire l'éloge d'un gars d’une autre équipe, mais ce qu'il a fait l'année dernière était incroyable... Ils ont perdu deux matches consécutifs en Playoffs, il a eu du mal sur la ligne des lancers francs.

Il part à l’extérieur. Il a 20 000 personnes qui comptent les secondes quand il se trouve sur la ligne - nous comptions quand nous avons joué contre lui - et puis il prend les deux derniers matches. C'est le joueur le plus dominant de la NBA. Sur ses lancers, il était presque provocateur.

C'est donc ce que j'ai aimé chez lui. Il est juste provocateur. Je sais que je ne vais probablement pas réussir mes lancers francs. Je vais continuer à attaquer. Encore et encore. Je vais continuer à me rendre sur la ligne et je vais finir par les réussir", a ainsi commenté Doc Rivers pour le Philadelphia Inquirer.