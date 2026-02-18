Giannis veut gagner à Milwaukee, mais prévient qu’il pourrait changer ses plans si le projet ne reste pas compétitif.

Giannis Antetokounmpo veut gagner à Milwaukee. Mais si le projet ne vise plus le titre, la question de son avenir pourrait se poser.

Interrogé par Malika Andrews lors du All-Star Weekend, la star des Milwaukee Bucks a laissé entendre qu’un « pivot » restait envisageable à l’intersaison.

« La chose la plus importante, c’est que je veux gagner un championnat avec les Milwaukee Bucks, et si ce n’est pas sur la table ou dans les plans, c’est là que tu te dis, “Ok, peut-être que je dois pivoter parce que je veux vraiment gagner” », a déclaré Giannis.

Le double MVP a toutefois tenu à rappeler son attachement à la franchise.

« Je ne peux pas prédire le futur. J’adore porter ce maillot. Je ne manquerai jamais de respect aux gens qui m’ont aidé », a-t-il ajouté.

« J’ai l’impression que parfois, quand je dis (que je ne demanderai pas de trade), les gens n’écoutent pas ce que je dis et préfèrent écouter tout ce qu’il y a autour de moi, le “camp Giannis”. Je n’ai pas de camp. Mon camp, c’est ma femme, mes enfants et mes frères. C’est ça, mon camp. »

À 31 ans, Giannis répète depuis plusieurs mois que sa priorité reste la conquête d’un nouveau titre. Milwaukee pourrait tenter de remodeler l’effectif cet été pour le convaincre de prolonger lorsqu’il deviendra éligible à une extension le 1er octobre.

Avant la trade deadline du 5 février, le Miami Heat, les Minnesota Timberwolves et les Golden State Warriors figuraient parmi les équipes les plus actives sur son dossier. Les Los Angeles Lakers se verraient également bien sur la short list en cas d’ouverture du marché.

Pour l’instant, aucun départ n’est acté. Mais le message envoyé par Giannis est limpide : le projet devra rester compétitif.