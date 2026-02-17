Selon ESPN, les Lakers pensent être sur la short list si Giannis Antetokounmpo venait à demander un trade aux Bucks.

Les Los Angeles Lakers se voient comme un candidat crédible en cas d’ouverture du dossier Giannis Antetokounmpo cet été. Selon Dave McMenamin d’ESPN, la franchise californienne estime qu’elle figurerait sur une liste restreinte de destinations privilégiées si la star des Milwaukee Bucks venait à demander un trade.

« Les Lakers, selon des sources internes, voient évidemment l’intérêt d’Antetokounmpo et pensent qu’ils feraient partie d’une liste très courte si la star des Bucks demandait à quitter Milwaukee », rapporte McMenamin.

Un dirigeant de la conférence Ouest cité par ESPN décrit même Giannis comme le « gros lot » que les Lakers espèrent cibler si Milwaukee décidait de tourner la page. Pour l’instant, aucun départ n’est acté et rien ne garantit que le double MVP sera disponible. Les Bucks pourraient également profiter de l’intersaison pour renforcer l’effectif et tenter de le convaincre de prolonger, lui qui deviendra éligible à une extension le 1er octobre.

Los Angeles estime toutefois disposer d’arguments plus solides que lors de la trade deadline du 5 février. Une offre potentielle s’articulerait autour de trois futurs choix de premier tour de draft, des actifs susceptibles d’attirer Milwaukee en cas de reconstruction.

Avant la deadline, le Miami Heat, les Minnesota Timberwolves et les Golden State Warriors figuraient parmi les équipes les plus agressives sur le dossier. Mais les Bucks n’avaient jamais réellement ouvert la porte à un départ de leur superstar.

En interne, les Lakers se positionnent donc déjà pour l’été, convaincus d’avoir une carte à jouer si la situation évolue.

