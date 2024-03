Giannis Antetokounmpo refuse de pleurer pour le MVP

Au cours de sa carrière, Giannis Antetokounmpo a déjà remporté le trophée de MVP de la saison régulière à deux reprises en 2019 et 2020. Cette saison, l'intérieur des Milwaukee Bucks semble "en retrait" dans la course pour cette distinction individuelle.

Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander sont les deux grands favoris, alors que Luka Doncic et Jayson Tatum restent des outsiders. Pourtant, de son côté, le Grec n'a jamais été aussi fort sur le plan individuel. Il s'agit d'un fait statistique.

Sans trop se prendre la tête à ce sujet, Antetokounmpo refuse de faire campagne pour lui-même.

"Je n'ai jamais dit que c'était ma meilleure année. J'ai posé la question en disant : 'est-ce que c'est l'une de mes meilleures années ?'. Et tu as dit oui. Après, ça ne veut pas dire que je suis le MVP de la Ligue. Ou que je ne le suis pas.

De ma vie, je ne vais jamais, vraiment jamais, tomber dans ce jeu et dire : 'Oui, je suis le MVP de la Ligue'. En pleurant et en criant : 'Il faut me le donner. Je le mérite plus'. Je ne me comporte pas comme ça. Ce n'est pas ce que je suis", a assuré Giannis Antetokounmpo pour The Athletic.

En réalité, le Greek Freak a surtout fait les frais de la saison "mitigée" de son équipe sur le plan collectif. Malgré une 2ème place à l'Est, la franchise du Wisconsin a connu des remous et était attendue au sommet de la NBA. Dans tous les cas, ce titre de MVP ne semble absolument pas sa priorité...

