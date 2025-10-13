Les discussions entre les Bucks et les Knicks ont éveillé l’intérêt d’autres franchises.

Les récentes révélations sur des discussions entre les Milwaukee Bucks et les New York Knicks autour d’un potentiel trade de Giannis Antetokounmpo n’ont pas laissé le reste de la NBA indifférent.

Selon Brian Windhorst d’ESPN, plusieurs équipes ont immédiatement contacté Milwaukee après la publication du rapport de Shams Charania. Ce dernier affirmait que les deux franchises avaient échangé en août au sujet d’un possible transfert du double MVP.

« Quand ce rapport est sorti, plusieurs équipes ont appelé les Bucks pour savoir s’ils étaient ouverts à des négociations pour Giannis », a raconté Windhorst. « Et la réponse a été un “non” catégorique. »

Milwaukee ferme la porte, mais les rumeurs persistent

Toujours selon ESPN, la direction des Bucks a tenu à réaffirmer sa position : aucune discussion sérieuse n’est envisagée concernant Antetokounmpo, même après la perte de Damian Lillard cet été.

Milwaukee croit encore fermement à ses chances dans la Conférence Est avec un effectif articulé autour de Giannis Antetokounmpo et Myles Turner, recruté lors de l’intersaison.

« Tout le monde est concentré sur cette saison », précise Windhorst. « Giannis est prêt à tout donner pour les Bucks. Peu importe de quoi ça a l’air, d’à quel point les autres équipes sont fortes, les Bucks croient qu’avec Turner, Giannis et les autres joueurs, ils peuvent être un prétendant à l’Est. Mais il est évident que le sujet reviendra sur la table à un moment ou à un autre. »

Les Knicks toujours en embuscade

De son côté, Shams Charania a confirmé que les Knicks avaient tenté de sonder Milwaukee cet été, mais que la franchise du Wisconsin n’avait jamais réellement envisagé d’aller plus loin.

« Les Bucks ont fait savoir aux Knicks qu’ils ne souhaitaient pas transférer Giannis, mais à Milwaukee on croit que New York n’a pas fait une offre assez forte pour ne serait-ce que continuer les discussions », expliquait Charania. « On ne sait pas comment les Bucks auraient répondu si les Knicks avaient fait all-in. (…) New York, pour sa part, estime que Milwaukee n’a jamais été sérieux dans ces discussions. »

Si aucun échange n’a abouti, les Knicks restent convaincus qu’Antetokounmpo pourrait un jour se laisser tenter par New York, où il disposerait d’un marché et d’une exposition sans égale.

Pour l’heure, Giannis reste pleinement engagé à Milwaukee, mais son avenir dépendra, encore une fois, de la capacité des Bucks à redevenir un vrai prétendant au titre.