Giannis voulait les Knicks, affaire à suivre !

Giannis a failli secouer la NBA : le Greek Freak aurait songé à quitter Milwaukee pour New York, sa seule tentation hors Wisconsin.

Giannis voulait les Knicks, affaire à suivre !

Pendant des années, Giannis Antetokounmpo a incarné la fidélité en NBA. Pas de drama, pas de rumeurs insistantes, juste un MVP loyal à une franchise de petit marché devenue championne grâce à lui. Mais selon les informations de Shams Charania d'ESPN, cet équilibre a vacillé cet été. Pour la première fois, le Greek Freak a sérieusement réfléchi à demander son trade. Et s’il devait partir, une seule destination tenait la corde : les New York Knicks.

Toujours d’après Charania, les Bucks et les Knicks ont même eu des discussions pendant un court laps de temps durant l’intersaison. Le dossier n’est jamais allé très loin. Milwaukee aurait fixé un prix forcément élevé, tandis que New York, déjà allégé en atouts après les arrivées de Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns, n’avait plus les moyens de conclure.

Un message envoyé à Milwaukee

Ce flirt manqué ressemble à un avertissement voilé : Giannis Antetokounmpo veut gagner, tout de suite, et il surveillera de près le début de saison des Bucks. Si l’équipe montre des signes de faiblesse ou d’essoufflement, le sujet pourrait vite redevenir brûlant.

Milwaukee a encore les moyens de rassurer sa superstar, mais la ligne rouge semble désormais visible. Antetokounmpo n’est plus ce joueur intouchable, indifférent aux rumeurs. Il a ouvert la porte, ne serait-ce qu’un peu, et les Knicks se tiennent juste derrière, éventuellement prêts à la pousser dès qu’une fissure apparaîtra.

Giannis Antetokounmpo est sous contrat avec Milwaukee jusqu'en 2027, avec une player option activable s'il le souhaite pour la saison 2027-2028.

Giannis Antetokounmpo contredit son proprio et met la pression : il veut un projet gagnant

 

Exprimez-vous
thini thiel
Si les Bucks trade Giannis ca sera contre des first pick, pas contre des joueurs vétéran, et là les NY ben c'est mort
Répondre
Kobird
Je rêve de Giannis à NY.

Et vous dites que NY n'a plus grand chose à donner mais si, ils peuvent trader KAT.
Répondre
B4nana
Encore faut-il que les bucks soient intéressés par KAT, ce n'est pas vraiment le type de joueur qui te permet une reconstruction sur le long terme et New York n'a ni les joueurs jeunes à développer, ni des tours de draft intéressants à proposer. La seule option qui paraît un minimum intéressante pour Milwaukee serait un package KAT + au minimum deux autres joueurs ayant une bonne valeur marchande (Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart au choix).
Répondre