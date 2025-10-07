Giannis voulait les Knicks, affaire à suivre !

Pendant des années, Giannis Antetokounmpo a incarné la fidélité en NBA. Pas de drama, pas de rumeurs insistantes, juste un MVP loyal à une franchise de petit marché devenue championne grâce à lui. Mais selon les informations de Shams Charania d'ESPN, cet équilibre a vacillé cet été. Pour la première fois, le Greek Freak a sérieusement réfléchi à demander son trade. Et s’il devait partir, une seule destination tenait la corde : les New York Knicks.

Toujours d’après Charania, les Bucks et les Knicks ont même eu des discussions pendant un court laps de temps durant l’intersaison. Le dossier n’est jamais allé très loin. Milwaukee aurait fixé un prix forcément élevé, tandis que New York, déjà allégé en atouts après les arrivées de Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns, n’avait plus les moyens de conclure.

Un message envoyé à Milwaukee

Ce flirt manqué ressemble à un avertissement voilé : Giannis Antetokounmpo veut gagner, tout de suite, et il surveillera de près le début de saison des Bucks. Si l’équipe montre des signes de faiblesse ou d’essoufflement, le sujet pourrait vite redevenir brûlant.

Milwaukee a encore les moyens de rassurer sa superstar, mais la ligne rouge semble désormais visible. Antetokounmpo n’est plus ce joueur intouchable, indifférent aux rumeurs. Il a ouvert la porte, ne serait-ce qu’un peu, et les Knicks se tiennent juste derrière, éventuellement prêts à la pousser dès qu’une fissure apparaîtra.

Giannis Antetokounmpo est sous contrat avec Milwaukee jusqu'en 2027, avec une player option activable s'il le souhaite pour la saison 2027-2028.

Giannis Antetokounmpo contredit son proprio et met la pression : il veut un projet gagnant