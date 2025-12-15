Giannis Antetokounmpo : pourquoi San Antonio, OKC et Houston ne bougeront pas

Depuis plusieurs semaines, l’idée d’un possible trade de Giannis Antetokounmpo avant la deadline fait son chemin. Les résultats inquiétants des Bucks, combinés à une situation sportive de plus en plus fragile, alimentent les spéculations. Dernier signal fort en date : une claque monumentale reçue face aux Netsla nuit dernière, avec une défaite de 45 points (!) d’écart. Milwaukee a également perdu trois de ses quatre derniers matches sans Giannis et pointe aujourd’hui à une inquiétante 10e place à l’Est, déjà à quatre victoires du top 6.
Pour autant, comme le rapporte Marc Stein, trois franchises souvent citées comme potentielles candidates ne semblent pas prêtes à entrer dans la danse : San Antonio, Oklahoma City et Houston. Selon l’insider, ces équipes que l'on disait assez armées pour réaliser un deal, ne devraient pas passer à l'action pour Giannis Antetokounmpo, même si les Bucks ouvraient officiellement la porte à des discussions en cours de saison. La raison est simple. Elles aiment ce qu’elles ont.
Giannis Antetokounmpo : plusieurs franchises déjà sur les rangs pour un trade
Faire venir Giannis, c'est trop risqué ?
Les Spurs avancent avec un projet structuré autour de Victor Wembanyama, dont le retour face au Thunder en NBA Cup a épaté tout le monde; sans vouloir brûler les étapes ni sacrifier leur flexibilité future. Le Thunder, champion en titre et favori à sa propre succession, n'a aucun intérêt à démanteler son noyau dur ou son butin de futurs picks. Quant aux Rockets, leur montée en puissance collective rend tout bouleversement majeur risqué à court terme, eux qui sont 3e de l'Ouest avec 7 victoires sur les 10 derniers matches.
Giannis Antetokounmpo reste un talent extraordinaire, mais le prix à payer en jeunes joueurs, en picks et en termes d'équilibre d’équipe refroidit des franchises qui n’ont aucune urgence à agir. Reste à savoir jusqu’où la situation peut se dégrader à Milwaukee… et si d’autres équipes, moins patientes, finiront par tenter le grand coup.
A l'heure qu'il est, il se dit toujours que le "Greek Freak" a New York en tête de liste, avec le Miami Heat comme plan B.