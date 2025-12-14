Chris Haynes révèle les équipes intéressées par un trade pour la star des Bucks Giannis Antetokounmpo. La course est lancée.

La situation de Giannis Antetokounmpo continue de faire parler à travers la ligue. Alors que l’avenir du double MVP à Milwaukee reste plus incertain que jamais, Chris Haynes a dressé la liste des équipes déjà prêtes à se positionner en cas d’ouverture d’un trade.

Plusieurs prétendants identifiés

Interrogé par Rachel Nichols en marge des demi-finales de la NBA Cup, Chris Haynes a confirmé que la file d’attente est déjà longue.

« J’ai entendu que les New York Knicks sont intéressés, je pense que le Miami Heat a de l’intérêt pour Giannis, les Golden State Warriors sont intéressés depuis longtemps, les San Antonio Spurs, les Minnesota Timberwolves, la liste est longue », a-t-il détaillé.

Des destinations très diverses, mais un point commun : toutes surveillent de près l’évolution de la situation à Milwaukee, où les discussions autour de l’avenir de la superstar ne cessent d’alimenter la tension.

Le critère déterminant : marché, soleil… et titre

Haynes rappelle que Giannis Antetokounmpo aura probablement ses propres préférences s’il devait pousser pour un départ.

« Là où Giannis atterrira, je pense qu’il aimerait avoir un peu de soleil, qu’il aimerait être probablement dans un grand marché. En dehors de ça, il veut être dans une équipe avec laquelle il peut jouer le titre. Il a été très clair sur le fait que c’est l’enjeu principal à Milwaukee », a-t-il conclu.

Avec des Bucks en difficulté et des signaux troubles autour de la frustration du joueur, ces déclarations ne feront qu’attiser les spéculations autour du futur de l’un des meilleurs joueurs du monde.

Ma réaction aux trades proposés par ESPN pour Giannis Antetokounmpo