La proposition de l’agent de LeBron James pour un trade de Giannis Antetokounmpo

Agent le plus puissant de la NBA, Rich Paul a une idée de trade pour Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks.

Un agent en activité qui tient un podcast, ce n’est pas commun. Rich Paul est pourtant bel et bien co-host d’une émission avec Max Kellerman. Chacune de ses phrases ne peuvent pas être prises de manière anodine. Parce que cet homme a une influence sur ce qui se trame en NBA. Alors, forcément, quand il parle d’un sujet aussi sensible que celui du trade de Giannis Antetokounmpo, on écoute. Encore plus quand il mentionne l’un de ses clients.

« Si j’étais les Bucks, j’essayerais de récupérer un jeune joueur avec beaucoup de personnalité, beaucoup de talent, un gros QI. J’appellerais Atlanta et je demanderai Jalen Johnson, qui est originaire de Milwaukee. »

Rich Paul, qui cherche peut-être à devenir GM dans cette ligue (ça aurait du sens de penser qu’il puisse récupérer un poste), cite donc directement Jalen Johnson, un joueur qu’il représente, en mentionnant les spéculations. Il précise tout de même qu’il donne purement son avis sans être influencé par son rôle. Cela dit, sa prise de position a du sens et ce n’est pas la première fois qu’elle est avancée dans les médias. Nous avons aussi pensé à un trade de Giannis Antetokounmpo impliquant Johnson.

Ça aurait du sens puisqu’Atlanta possède notamment le pick 2026 des Bucks (ou celui des Pelicans, au choix) et est donc dans une position idéale pour négocier avec la franchise du Wisconsin. Johnson serait une cible de choix pour Milwaukee étant donné qu’il vient de la ville. Mais les Hawks voudront-ils seulement se séparer d’un joueur de 23 ans en pleine ascension, à même de devenir All-Star pour la première fois cette saison ?

