La preuve que Giannis Antetokounmpo fait une saison incroyable au scoring

Giannis Antetokounmpo est un peu le Wilt Chamberlain des temps modernes tant il domine ses adversaires physiquement, parfois au point de faire passer des adultes pour des enfants. C’est un phénomène athlétique unique, même à l’échelle de la ligue. Et le Grec pourrait d’ailleurs rejoindre la légende NBA en réussissant un accomplissement très rare dans l’Histoire : devenir le deuxième à marquer en moyenne un point par minute sur l’ensemble d’une saison.

Revenu récemment de blessure, la superstar des Milwaukee Bucks dispose d’un temps de jeu limité mais ça ne l’empêche pas de continuer à performer et à faire sauter les compteurs soir après soir. Giannis a encore scoré 24 points (à 11 sur 16 et avec 7 passes) en autant de minutes la nuit dernière. Sur la saison, il tourne donc en 28,7 points en jouant exactement le même nombre de minutes.

C’est une performance quasiment inédite donc. Seul Wilt Chamberlain a passé cette barre du point par minute avec une saison à 1,04 point par minute en 1962 quand il claquait… 50,4 pions sur 48,5 minutes par match. Deux statistiques absolument absurdes qui résume sa domination individuelle à l’époque.

Giannis Antetokounmpo est sur des standards plus réalistes mais tout de même très impressionnants. Il est complètement en maîtrise à chaque fois qu’il est sur le parquet. Il est d’ailleurs intéressant de souligner qu’il affiche un superbe 64% de réussite et 40% derrière l’arc tout en compilant rebonds et passes et en étant un acteur majeur en défense. Milwaukee a remporté 11 des 19 matches qu’il a disputé. La franchise du Wisconsin est à 3-8 sans sa superstar.

James Harden tournait à 0,98 point par minute en 2019. Antetokounmpo 0,97 en 2020 et 2023 tandis que Shai Gilgeous-Alexander pointait à 0,96 l’an passé.

