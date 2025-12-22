Milwaukee ne veut plus entendre parler d’un départ de Giannis Antetokounmpo. Selon Marc Stein, les Bucks assurent désormais aux équipes intéressées qu’ils comptent l’entourer, pas le trader.

Le feuilleton autour de Giannis Antetokounmpo connaît un nouveau tournant. Alors que les rumeurs de transfert n’ont cessé d’enfler ces derniers mois, les Milwaukee Bucks ont changé de discours. D’après l’insider Marc Stein, la franchise informe désormais les équipes qui se renseignent que Giannis n’est pas disponible, et que l’objectif est au contraire d’ajouter des pièces autour de lui avant la trade deadline du 5 février.

Milwaukee tranche face aux rumeurs

Dans sa chronique, Marc Stein explique que malgré le bruit persistant autour d’un possible changement de cap, la position officielle des Bucks est ferme.

« Peu importe le nombre de fois où Giannis Antetokounmpo, Doc Rivers ou toute autre personne liée aux Bucks tente de convaincre le public qu’il n’y a aucune discussion de transfert en cours, on entend toujours une ou deux équipes (ou trois) penser que cela changera en janvier. Est-ce que cela va vraiment changer ? Les Bucks disent non. »

Pour contrer ces spéculations, Milwaukee adopte désormais une ligne claire.

« Ils répondent maintenant au bruit en disant aux équipes qui se renseignent sur “The Greek Freak” qu’ils veulent renforcer l’effectif actuel, malgré des atouts limités pour trader. »

Convaincre Giannis de rester

Cette stratégie est décrite comme une tentative supplémentaire de convaincre Antetokounmpo, qui vient de fêter ses 31 ans et dispute sa 13e saison NBA, qu’il peut toujours viser le titre à Milwaukee.

Jusqu’à présent, aucune avancée majeure n’a eu lieu sur le front d’un trade, malgré l’intérêt surveillé de nombreuses franchises. En interne, la perception reste la même : le véritable “marché Giannis” ne s’ouvrira que s’il demande lui-même un départ. Ce qui n’est pas le cas à ce stade.

Une situation sportive inquiétante

Ce discours intervient pourtant dans un contexte délicat. Les Bucks traversent une période très compliquée, avec 12 défaites sur les 15 derniers matchs et un bilan de 11 victoires pour 17 défaites, actuellement 11e de la Conférence Est.

La situation pourrait encore empirer, Giannis étant toujours en phase de reprise après une élongation au mollet. En son absence partielle, Milwaukee peine à exister collectivement et manque de flexibilité pour remodeler son effectif.

Un pari risqué mais assumé

Malgré ces difficultés, les Bucks semblent déterminés à s’accrocher à leur superstar et à explorer toutes les options possibles pour ajuster l’effectif, même avec des moyens limités. L’objectif est clair : prouver à Giannis que rester à Milwaukee reste la meilleure option pour la suite de sa carrière, au moins à court terme.

Reste à savoir si les résultats suivront… ou si cette position ferme tiendra face à la pression croissante du reste de la ligue.

