Giannis Antetokounmpo craque : « Je suis la meuf la plus chaude du moment » 🤣

Giannis Antetokounmpo a répondu avec humour et fermeté aux rumeurs de trade, affirmant qu’il reste concentré sur sa santé et sur les Bucks.

Toujours éloigné des parquets, Giannis Antetokounmpo a profité d’une conférence de presse consacrée à son état physique pour répondre, avec son mélange habituel d’humour et de franchise, aux nombreuses rumeurs de trade qui l’entourent depuis plusieurs mois. Des bruits persistants, amplifiés par sa blessure et les difficultés actuelles de Milwaukee, auxquels le double MVP a tenu à apporter une mise au point claire.

Interrogé sur la longévité de ces rumeurs, Giannis a d’abord choisi le registre de la plaisanterie, soulignant à quel point son nom circule partout, y compris dans son quotidien familial.

« J’apprécie presque, c’est la période où on parle le plus de moi de toute ma carrière. Je suis à la maison avec mes enfants, j’allume la télé et j’entends : “Giannis va aux Memphis Grizzlies”, “Giannis va aux Detroit Pistons”. Franchement, je suis la meuf la plus chaude du moment (hottest chick in the game en VO). »

La question d’un possible échange a pris une tournure plus sérieuse lorsqu’il a été relancé sur un récent rapport évoquant des discussions entre son agent et plusieurs franchises, y compris Milwaukee, au sujet de son avenir. Giannis a tenu à clarifier la situation sans détour.

« Je n’ai pas entendu parler de ce rapport. Si mon agent parle avec les Bucks, c’est sa liberté. Ca le regarde. Il peut avoir toutes les conversations qu’il veut. Mais au final, je ne travaille pas pour mon agent. C’est mon agent qui travaille pour moi. »

Il a également rappelé que ce type d’échanges est courant en NBA et largement hors de son contrôle.

« Il va forcément parler avec les Bucks, avec ses autres joueurs, avec d’autres équipes, avec des GM et des dirigeants autour de la ligue. C’est quelque chose qu’on ne peut pas contrôler. »

Une priorité claire : sortir Milwaukee de l’impasse

Sur le fond, Giannis a été catégorique : aucune discussion directe n’a eu lieu entre lui et la franchise concernant un éventuel départ.

« Personnellement, je n’ai pas eu cette conversation avec les Bucks. Je suis concentré. Concentré sur mes coéquipiers et, surtout, concentré sur le fait de revenir en bonne santé. »

L’ailier fort a insisté sur son rôle actuel, même loin du terrain, auprès d’un groupe éprouvé par les blessures, l’enchaînement des matchs et les résultats en dents de scie.

« Ces rumeurs, les blessures, les défaites, les victoires… tout ça pèse sur eux. En tant que leader, mais surtout en tant que compétiteur, je dois être là pour eux. Les encourager, les aider à jouer libérés. »

Giannis a conclu en recentrant le débat sur l’essentiel à ses yeux : le terrain et le collectif.

« En ce moment, mon seul objectif, c’est de revenir en bonne santé, d’aider mes coéquipiers à être la meilleure version d’eux-mêmes, puis de retourner sur le parquet pour nous aider à gagner des matchs et sortir du trou dans lequel on s’est mis. Tout le reste viendra après. »

Malgré le bruit constant autour de son nom, le message envoyé est limpide. Pour Giannis Antetokounmpo, l’heure n’est ni aux projections ni aux scénarios de trade, mais à la reconstruction sportive des Bucks et à son retour à 100%.