Après la défaite du Game 1, les Milwaukee Bucks se sont bien repris pour égaliser (1-1) face au Miami Heat (138-122). Et sur cette rencontre, la franchise du Wisconsin l'a emporté sans Giannis Antetokounmpo.

A la suite de sa mauvaise chute, le Greek Freak, touché au dos, n'a pas été en mesure de tenir sa place. Sans surprise, Milwaukee, avec des objectifs sur le long terme, n'a pas pris le moindre risque avec le natif d'Athènes.

Et ses partenaires voulaient gagner pour lui permettre de récupérer.

"Ce gars, il va faire tout ce qu'il peut pour être sur le parquet et jouer. Mais nous allons toujours lui dire : 'si tu as besoin de prendre ta soirée, nous sommes avec toi. Tout va bien, victoire ou défaite, nous allons tout donner. Il faut simplement avoir confiance en nous'. Et il le fait.

Nous allons tenir le fort du mieux que nous pouvons. Comme nous l'avons déjà fait par le passé lors de la série face à Atlanta (Finales de la Conférence Est en 2021, ndlr)", a commenté Khris Middleton.

"Notre équipe a une confiance inébranlable les uns envers les autres. Nous savons comment est Giannis. Nous savons que Giannis va essayer de faire cet effort de Superman et de revenir jouer 48 minutes et faire ce qu'il fait.

Mais nous pouvons tenir le fort jusqu'à son retour", a assuré Jrue Holiday.