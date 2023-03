Giannis Antetokounmpo reconnaît un mensonge pour le MVP

Depuis plusieurs semaines, l'ailier des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo a refusé de faire campagne pour le titre de MVP. Considéré comme l'un des favoris avec Joel Embiid et Nikola Jokic, le Grec a expliqué, à plusieurs reprises, qu'il ne visait pas cette récompense individuelle.

Déjà honoré de ce trophée par deux fois, le Greek Freak a toujours insisté sur sa priorité : un second titre de champion. Problème, il s'agissait d'un mensonge. Si un sacre collectif reste son objectif prioritaire, Antetokounmpo accorde toujours une grande importante au statut de MVP.

"Il s'agit d'un mensonge. Je ne peux pas dire que je m'en moque. J'ai toujours envie de rivaliser. Si tu dis que tu t'en moques, c'est un mensonge. Par contre, est-ce que c'est une priorité pour moi ? Non. La priorité pour moi, c'est de m'améliorer afin d'aider mon équipe à gagner un titre, je veux ressentir à nouveau cette sensation. Mais si Dieu peut encore me permettre de gagner encore un MVP, je vais le prendre", a confié Giannis Antetokounmpo pour Yahoo Sports.

Malgré ses grosses performances, Giannis Antetokounmpo semble un cran en-dessous par rapport à Embiid et Jokic sur cet exercice. "C'est ok", a-t-il d'ailleurs assuré par rapport à sa position de 3ème homme dans cette course.

A 28 ans, le natif d'Athènes pourrait encore avoir l'opportunité de soulever ce trophée.

Pour Giannis, gagner est meilleur que le sexe : sa psychologie de la win expliquée