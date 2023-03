Pour Giannis, gagner est meilleur que le sexe : sa psychologie de la win expliquée

Quand on écoute Giannis Antetokounmpo parler de ce qu'il ressent quand il gagne, ça fait franchement envie.

Giannis Antetokounmpo a accordé un entretien intéressant à Sam Amick de The Athletic cette semaine. Alors que son nom commence à revenir sur le devant de la scène dans la course au titre de MVP, le Grec est plus intéressé par un autre objectif : le titre. Utiliser l'adjectif intéressé est d'ailleurs un euphémisme. Giannis semble obsédé par une deuxième bague. La description de ce qu'il a ressenti après le sacre de 2021 est assez équivoque.

"Mec, cette sensation... C'était incroyable. C'est l'une des meilleures sensation que j'ai jamais eues. Je me retiens de dire ce que je vais dire parce que ça fait buzzer, mais... Désolé, mais gagner c'est mieux que de faire des choses intimes. Tu vois ce que je veux dire ? (rires). J'aime ma fiancée et mes enfants. Mais le titre, c'est ce que j'ai ressenti de mieux dans ma vie et je veux connaître ça à nouveau, avec mes coéquipiers, en tant que dernière équipe à rester debout. Pendant deux ou trois mois en été, je veux avoir la sensation d'être le meilleur du monde parce que mon équipe a gagné le titre. J'adore cette sensation de travailler pendant 8 mois, à travers des hauts et des bas, des avantages de trois points transformés en défaites à cause d'une perte de balle, tout ça... Tout ce qui débouche sur ce moment. C'est égoïste de ma part de dire que je veux cette sensation, mais je ne peux pas prédire l'avenir. Je ne sais pas ce que Dieu a en magasin pour moi. Donc je veux être meilleur, avoir une longue carrière en NBA. Je ne crois pas encore être là où j'ai envie d'être. Je peux encore énormément progresser dans les années qui viennent. Je l'espère en tout cas, pour pouvoir aider mon équipe chaque saison afin qu'on soit l'une des 4 ou 5 équipes qui a des chances de gagner un titre".

Les Bucks sont sur une superbe lancée et ont de grandes chances de boucler la saison régulière avec le meilleur bilan de la ligue. Derrière, ils devront assumer ce qui est en train de ressembler fort à un statut de favori incontestable pour succéder aux Golden State Warriors. Giannis Antetokounmpo est bien parti pour avoir l'opportunité de connaître cette fameuse extase dont il parlait plus haut...

