Les résultats de la nuit en NBA, celle de Giannis Antetokounmpo

Kings @ Hornets : 123-124

Mavericks @ Pacers : 93-106

Nets @ Hawks : 113-105

Knicks @ Raptors : 87-90

Bucks @ Rockets : 123-114

Cavaliers @ Timberwolves : 123-106

Pistons @ Pelicans : 93-109

Lakers @ Thunder : 116-95

Celtics @ Suns : 90-111

Un Giannis XXL met fin à la série des Rockets !

- Fin de la belle série des Houston Rockets ! Après 7 victoires consécutives, les Texans sont tombés sur un os : Giannis Antetokounmpo. Déchaîné (41 points, 17 rebonds), le Greek Freak a porté son équipe pour un succès (123-114).

Pourtant, les Rockets n'ont pas démérité. Avec 10 points d'avance à un moment du match, les hommes de Stephen Silas ont craqué dans le dernier quart-temps. Les Bucks ont notamment passé un 7-0 décisif, avec 5 points de suite pour Khris Middleton (21 points).

A l'image des performances de Christian Wood (21 points, 13 rebonds), Garrison Mathews (23 points) et d'Armoni Brooks (21 ooints), les Rockets sont tombés avec les honneurs face au champion en titre. Face à un Giannis déchaîné.

LeBron James relance la machine

- En l'absence d'Anthony Davis, au repos, LeBron James a assumé ses responsabilités. Souvent surpris cette saison, les Los Angeles Lakers ont facilement pris le meilleur sur l'Oklahoma City Thunder (116-95).

Le King a porté son équipe sur ses épaules avec une belle copie : 33 points, 6 passes décisives et 5 rebonds. Malgré un Russell Westbrook plus discret (8 points, 9 rebonds, 7 passes), LBJ a été bien soutenu par Avery Bradley, auteur de 22 points.

Rapidement dominé, OKC n'a pas affiché une énorme résistance, à l'exception de Tre Mann (19 points).

Kevin Durant domine Trae Young

- Dans une rencontre longtemps serrée, les Brooklyn Nets se sont finalement imposés face aux Atlanta Hawks (113-105). Sans surprise, Kevin Durant (31 points) a été le grand artisan de cette victoire, avec notamment un panier décisif dans le dernier quart-temps.

Au scoring, Trae Young (31 points) a rivalisé avec KD. Cependant, le meneur des Hawks a rendu une copie brouillonne avec 7 ballons perdus et surtout un 10/27 aux tirs. Avec un 2/7 dans le 4ème quart-temps, Young n'a pas réussi à être décisif.

De son côté, Durant a aussi pu compter sur les performances de James Harden (20 points, 11 passes décisives), LaMarcus Aldridge (15 points) et Bruce Brown (15 points) pour l'épauler.

Les Suns en démonstration

- Considérés comme l'une des meilleures équipes du moment en NBA, les Phoenix Suns ont déroulé contre les Boston Celtics (111-90). L'intérieur de la franchise de l'Arizona JaVale McGee a sorti le meilleur match de sa saison : 21 points et 15 rebonds pour martyriser les Celtics dans la peinture.

Avec un Chris Paul à la création (10 points, 12 passes décisives), le collectif de Phoenix a surclassé celui de Boston. 7 joueurs ont ainsi marqué plus de 10 points, avec notamment les apports de Cameron Payne (17 points) et Cameron Johnson (16 points) en sortie de banc.

En face, Jayson Tatum (24 points) était tout simplement trop seul pour rivaliser face à un tel collectif.

Les Pacers gagnent pour Rick Carlisle

- Touché par le Covid-19, l'entraîneur des Indiana Pacers Rick Carlisle a raté ses retrouvailles avec les Dallas Mavericks. Mais son équipe l'a tout de même emporté (106-93). C'est simple, les Mavs ont seulement pu compter sur le duo Luka Doncic (27 points) - Kristaps Porzingis (22 points).

Car collectivement, les Texans ont sérieusement eu du mal à répondre. Dans une partie longtemps accrochée, les Pacers ont finalement fait la différence dans le 4ème quart-temps. Caris LeVert (26 points) et Domantas Sabonis (24 points, 10 rebonds) ont été les grands artisans de ce succès.

- Sur une transition rapide, Oshae Brissett n'a pas été loin de se prendre l'arceau dans la tête avec un gros dunk !

Les Knicks et les Kings frustrés

- Soirée difficile pour les New York Knicks. En déplacement sur le parquet des Toronto Raptors, les hommes de Tom Thibodeau se sont inclinés (87-90). Dans une rencontre disputée, les Raptors ont réussi à imposer leur style défensif pour l'emporter.

Gary Trent Jr (24 points), avec un panier primé décisif, et Fred Van Vleet (17 points, 11 passes) ont porté les Canadiens. En face, RJ Barrett (19 points) n'a pas démérité malgré sa maladresse (5/16 aux tirs), tout comme Obi Toppin (19 points, 10 rebonds) en sortie de banc.

Mais le collectif new-yorkais a été encore défaillant. Avec des individualités comme Julius Randle (13 points) et Evan Fournier (9 points) pas assez performantes.

- Après trois victoires consécutives, les Sacramento Kings ont perdu sur le terrain des Charlotte Hornets (123-124). Et les Californiens vont clairement nourrir des regrets, avec notamment des lancer-francs décisifs ratés par De'Aaron Fox (31 points).

Dans le jeu, le meneur a pourtant longtemps porté son équipe. Avec également un bon Terence Davis (19 points). Mais en face, James Bouknight (24 points) se trouvait dans la meilleure soirée de sa jeune carrière.

Avec en plus Miles Bridges (23 points) et Kelly Oubre (22 points), les Hornets sont parvenus à arracher la victoire malgré 7 joueurs absents (protocole sanitaire).

Les Pistons et les Wolves perdent encore...

- Une 11ème défaite consécutive pour les Detroit Pistons ! Sur le terrain des New Orleans Pelicans (93-109), les Pistons n'ont pas résisté à la performance de Brandon Ingram (26 points). Décevante, la franchise de Motor City a cruellement du mal à trouver son rythme.

Malgré Trey Lyles (18 points) et Cade Cunningham (16 points), ce jeune groupe a totalement raté son 3ème quart-temps (5/24 aux tirs). Avec un tel trou noir des Pistons, les Pelicans se sont tranquillement envolés vers la victoire.

- Autre série en cours : les Minnesota Timberwolves ont enchaîné une 5ème défaite de suite face aux Cleveland Cavaliers (106-123). Rapidement en difficulté, les Wolves n'ont quasiment pas existé sur cette partie.

Karl-Anthony Towns (21 points) a fait de son mieux, mais était esseulé avec la nuit difficile d'Anthony Edwards (13 points). En face, Jarrett Allen (21 points, 10 rebonds) a été dominant, alors que Kevin Love (18 points, 13 rebonds) et Darius Garland (12 points, 12 rebonds) se sont aussi signalés. Les Cavs continuent de surprendre.

