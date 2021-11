Les Phoenix Suns ont été frappés par un véritable scandale en début de saison. Après des révélations du média ESPN, le propriétaire de la franchise de l'Arizona Robert Sarver fait désormais l'objet d'une enquête de la part de la NBA.

Les accusations concernant l'homme d'affaires ? Du racisme, sexisme et harcèlement sexuel. Autant dire qu'une telle affaire aurait pu sérieusement perturber le groupe dirigé par Monty Williams. Sauf que depuis, les Suns enchaînent les victoires.

Actuellement, le finaliste malheureux des dernières Finales NBA reste sur 14 succès consécutifs. Et cette actualité autour de l'équipe a joué un rôle dans les résultats sportifs de Phoenix.

"Les joueurs le savent parfaitement, la porte a toujours été ouverte pour qu'ils puissent venir me parler de n'importe quoi. Peu importe ce dont ils ont besoin, ils savent où me trouver. Et nous l'avons fait (sur cette affaire, ndlr), il y a eu des conversations privées.

Nous avons dit que les victoires et les défaites n'affecteront en rien notre culture. C'est comme ça que nous abordons les choses. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas conscients des accusations et de toutes ces choses, mais nous avons simplement continué à avancer.

Il s'agit de créer notre propre culture. Puis, nous étions également conscients qu'il y avait des affaires sérieuses en cours, et que la ligue allait s'en occuper", a raconté Monty Williams pour The Athletic.