Giannis est obsédé par les Pacers, même la nuit…

Giannis Antetokounmpo et les Bucks ont perdu leurs 4 matches contre Indiana cette saison. Le Greek Freak n'en peut plus.

Les Milwaukee Bucks ont beau être deuxièmes du classement à l'Est, ils ont une bête noire assez clairement identifiée depuis le début de la saison : les Indiana Pacers. Sur les 10 défaites subies par Giannis Antetokounmpo et ses camarades, 4 sont survenues contre la bande à Tyrese Haliburton. A 48 heures d'intervalle, le groupe d'Adrian Griffin a perdu deux matches contre Indiana et cela commence à perturber le Greek Freak.

Interrogé après la rencontre sur un éventuel ascendant psychologique pris par les Pacers grâce à ce 4/4 inattendu, le double MVP et champion NBA n'a pas nié qu'Indiana occupait fréquemment son esprit.

"Oui, on y pense. On y pense quand on rentre chez soi. Quand on dort, quand on se réveille. Quand on y retourne et qu'on s'entraîne, on y pense. Quand on est sur le point de faire l'amour, on y pense".

Certes, Giannis en a rajouté un peu - enfin, on l'espère... - pour que l'on comprenne bien que ces défaites le contrarient, mais cela montre bien que les Pacers ont su exploiter les points faibles des Bucks. Il est tout à fait possible que les deux franchises se retrouvent opposés en playoffs (Indiana est 5e, Milwaukee 2e à l'heure de ces lignes) et Milwaukee aura normalement assez de matière pour étudier ce qui n'a pas été à chaque fois contre Indiana.

