Giannis et Hakeem ont bossé ensemble : “Travailler avec lui a été un honneur”

Hakeem Olajuwon s'est fait une spécialité rémunérée (trop rémunérée selon Gilbert Arenas) de travailler avec des joueurs NBA désireux de faire progresser leur footwork et leur jeu au poste. Ces derniers jours, "Dream" était avec Giannis Antetokounmpo du côté de Houston.

"C'est incroyable de voir un gars comme Giannis Antetokounmpo continuer de chercher à s'améliorer et à élever son jeu jusqu'à un autre niveau. Je pense que ça en dit long sur lui, sur son éthique de travail et sa détermination à être le meilleur possible. Travailler avec lui a été un honneur. Les séances ont été amusantes et pleines de joie, puisqu'on a les mêmes origines. Ses parents viennent du Nigeria. On a parlé de beaucoup de choses liées au basket, mais aussi hors basket. C'était vraiment bien", s'est satisfait Olajuwon dans des propos relayés par Mark Berman.

Giannis a lui aussi apprécié le temps passé avec la légende des Houston Rockets, qui lui a fait revêtir un T-Shirt d'entraînement de la fac des Houston Cougars, dans laquelle il évoluait avant de rejoindre la NBA.

"J'aime être un étudiant du jeu. Apprendre, respecter et profiter de la grandeur. Merci Hakeem !", a posté le double MVP et champion NBA 2021 sur ses réseaux.