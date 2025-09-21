Quand on pense aux stars NBA, on pense forcément aux joueurs internationaux qui ont brillé dans la grande ligue. Des premiers pionniers au plus grandes superstars, on fait le tour des joueurs qui nous ont le plus fait kiffer. De Sarunas Marciulionis à Giannis Antetokounmpo, en passant part Drazen Petrovic, Toni Kukoc, Hakeem Olajuwon, Nikola Jokic et bien d'autres.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Hoop Culture sur YouTube

La playlist Hoop Culture

On en parle dans Hoop Culture

La finale de l'EuroBasket 1995

Mobb Deep "Mobb Deep Against The World"

Gus La Tempête "Bien Entendu"

<a href="https://oiojirecords.bandcamp.com/album/gus-la-temp-te-bien-entendu">Gus La Tempête - Bien Entendu de Gus La Tempête</a> <a href="https://oiojirecords.bandcamp.com/album/gus-la-temp-te-bien-entendu">Gus La Tempête - Bien Entendu de Gus La Tempête</a>

Nate Bargatze

Steven Bamidele "Truman"

Joey Bada$$ "BK's Finest"