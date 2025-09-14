Chose promise, chose due, voici la deuxième partie des réponses que vous avez adressées à Hoop Culture. On y parle de rap français, de musique progressive, des Dallas Cowboys et de dunks fracassants de Shawn Kemp... entre autres.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Shawn Kemp

LeBron James

Lloyd Daniels

Le documentaire sur les Dallas Cowboys

YG "2004"

Flynt & Don Choa

Kohndo "Plus haut que la Tour Eiffel"

Bushwick Bill "Ever So Clear"

Macklemore "Same Love"

Faf Larage "Putain de soirée de merde"