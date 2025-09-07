Ça y est, c'est le grand retour de Hoop Culture ! Pour le premier épisode de cette troisième saison, on revient sur ce qui nous a fait kiffer cet été, l'incroyable longévité de LeBron James en tant que joueur et icône du basket, la retraite de Jeremy Lin, la situation aux Etats-Unis et bien d'autres choses encore.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Hoop Culture sur YouTube

La playlist Hoop Culture

On en parle dans Hoop Culture

Jeremy Lin et la Linsanity

LeBron James "Forever King"

Matt Kiatipis

Seu Jorge & Roge "Night Dreamer Direct-To-Disc Sessions"

Radio Head "Hail To The Thief Live"

Charles Mingus "Moins qu'un chien"

Eto "Long Way Home"

Keisha Scarville

Pierre Plottu et Maxime Macé "Pop Fascisme"