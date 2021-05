Gilbert Arenas donne les cinq meilleurs scoreurs de l’Histoire

Gilbert Arenas est un drôle de personnage mais ses analyses de la NBA sont souvent intéressantes et c’est donc toujours intrigant de connaître son avis sur différents sujets. Au cours de son long passage au sein du podcast « All The Smoke » de Stephen Jackson et Matt Barnes, l’ancien meneur All-Star a été invité à donner son top-cinq des meilleurs scoreurs purs de l’Histoire de la ligue.

« Je vais me contenter de ceux que j’ai vu jouer. Donc je vais prendre sur une période plus courte. Je dirais Michael Jordan, Kobe Bryant, Kevin Durant, Allen Iverson », confie Gilbert Arenas avant de marquer un temps de pause et de réfléchir. « C’est dur d’écarter Carmelo Anthony. Joe Johnson était un sacré scoreur mais je vais dire Melo. »

Son top-5 se tient clairement, surtout en partant du principe qu’il ne nomme pas Kareem Abdul-Jabbar (le meilleur marqueur de tous les temps) ou Wilt Chamberlain (l’homme de tous les records ou presque), deux légendes qu’il n’a pas vu jouer. Et vous, quel est le vôtre ?

