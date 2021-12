Voici ce qu'il fallait retenir des 7 matches de la nuit en NBA, avec les performances de Shaï Gilgeous-Alexander et d'Evan Fournier.

Les matches de la nuit en NBA, celle de Gilgeous-Alexander

Rockets @ Pistons : 116-107

Knicks @ Celtics : 107-114

Magic @ Nets : 100-93

Warriors @ Raptors : 100-119

Clippers @ Thunder : 103-104

Cavaliers @ Bucks : 119-90

Wizards @ Jazz : 109-103

Shaï Gilgeous-Alexander fait tomber les Clippers au buzzer !

- Il s'agit clairement de l'action de la nuit ! Au buzzer, Shaï Gilgeous-Alexander a joué un vilain tour aux Los Angeles Clippers (104-103), et à Nicolas Batum, pour inscrire le panier de la victoire pour l'Oklahoma City Thunder derrière l'arc.

Dans un match longtemps accroché entre les deux formations, Luke Kennard (27 points) et Reggie Jackson (16 points, 10 passes) ont longtemps pensé mener les Californiens vers un succès à l'extérieur. Mais en face, Luguentz Dort (29 points) et Josh Giddey (8 points, 18 rebonds et 10 passes) ont eu du répondant.

Avant cette action magique de Gilgeous-Alexander. Plutôt discret sur l'ensemble de la soirée (18 points à 8/16), il a sublimé sa copie. Avec ce dribble pour surprendre Batum avant de décocher ce tir derrière l'arc au buzzer. Une belle inspiration pour offrir cette victoire à OKC.

SHAI CALLED GAME 😱😱😱 pic.twitter.com/1bRbqxrzdJ — Bleacher Report (@BleacherReport) December 19, 2021

Boston résiste à Fournier et Walker

- Dans le même temps, les Boston Celtics ont pris le meilleur sur les New York Knicks (114-107). Face aux nombreuses absences au sein de son équipe, l'entraîneur new-yorkais Tom Thibodeau avait décidé de relancer Kemba Walker.

Même brouillon (8/20 aux tirs), le meneur a saisi cette opportunité (29 points), avec plusieurs séquences intéressantes. Avec Evan Fournier (32 points), il a clairement été déterminant pour maintenir les Knicks en vie dans cette partie.

Mais finalement, les deux anciens joueurs de Boston n'ont pas été suffisants. Avec un Julius Randle toujours aussi inconstant malgré son apport statistique (20 points, 9 rebonds, 7 passes à 6/19 aux tirs), les Celtics se sont reposés sur le duo Jayson Tatum (25 points) - Jaylen Brown (23 points), avant de faire la différence grâce aux performances en sortie de banc de Josh Richardson (27 points) et Payton Pritchard (16 points).

L'équipe en forme de la NBA, Cleveland !

- Les Cleveland Cavaliers ne s'arrêtent plus ! Actuellement en NBA, la franchise de l'Ohio dispose de la meilleure série en cours avec une 6ème victoire consécutive face aux Milwaukee Bucks (119-90). Avec des champions NBA diminués par les blessures et le Covid, les Cavs se sont même amusés sur le parquet des Bucks.

Darius Garland (22 points) a parfaitement donné le ton, avant les apports de Ricky Rubio (15 points, 10 passes) et de Cédi Osman (23 points) pour creuser l'écart. Surprenant depuis le début de la saison, Cleveland a donc véritablement survolé les débats. Notamment collectivement. Toujours aussi prometteur.

En face, Jordan Nwora (28 points) et DeMarcus Cousins (12 points, 12 rebonds) ont tenté, en vain, de résister au sein d'une équipe décimée...

Bradley Beal fait tomber le Jazz

- Dans le dur après un bon début de saison, les Washington Wizards se sont offerts une belle victoire. Avec la manière sur le parquet du Utah Jazz (109-103). Clairement décevant jusqu'à maintenant, Bradley Beal (37 points) a retrouvé des couleurs pour mener les siens vers la victoire.

Outre un joli dunk de Beal sur Rudy Gobert, il faut aussi retenir l'action décisive de Kentavious Caldwell-Pope, auteur d'un panier primé déterminant pour faire le break en fin de partie. Malgré les efforts de Donovan Mitchell (32 points) et le chantier du Français (11 points, 19 rebonds), Utah n'a pas trouvé la clé pour stopper Beal.

Diminués, les Warriors et les Nets s'inclinent

- Afin de reposer ses cadres, l'entraîneur des Golden State Warriors Steve Kerr a décidé de se rendre au Canada sans Stephen Curry, Draymond Green, Andre Iguodala, Otto Porter Jr etAndrew Wiggins. La sanction a été immédiate : une défaite face aux Toronto Raptors (100-119).

Avec seulement Jonathan Kuminga (26 points) pour résister, les Canadiens ont survolé les débats. En l'absence de Curry, Fred VanVleet s'est occupé de lui rendre hommage avec un petit show : 27 points, 12 passes décisives.

Et pour l'épauler, Scottie Barnes (21 points) a été également intéressant. Malgré l'absence de Pascal Siakam, placé en protocole Covid, les Raptors confirment avec 5 succès sur les 7 derniers matches.

Clinical ball movement 👀 pic.twitter.com/mx25EiA5mz — Toronto Raptors (@Raptors) December 19, 2021

- Et justement, le protocole Covid a particulièrement décimé les Brooklyn Nets ! Lors de la défaite face au Orlando Magic (93-100), l'entraîneur des Nets Steve Nash s'est ainsi présenté avec une formation très remaniée sans Kevin Durant et Kyrie Irving, qui ont rejoint la longue liste des joueurs déjà à l'isolement (James Harden, LaMarcus Aldridge, Paul Millsap, etc...).

Malgré tout, les vétérans Patty Mills (23 points) et Blake Griffin (17 points) ont essayé de mener un jeune groupe vers la victoire. Mais le Magic a profité de cette situation pour stopper une série de 7 défaites consécutives.

Robin Lopez (20 points, 10 rebonds) et Gary Harris (17 points) se sont distingués.

Les Rockets enfoncent les Pistons

- Enfin, les Houston Rockets ont dominé les Detroit Pistons (116-107). Malgré la montée en puissance de Cade Cunningham (21 points), la franchise de Motor City continue de décevoir avec une 14ème défaite de rang.

Sans vraiment forcer, les Texans ont ainsi fait la différence avec un bon Christian Wood (21 points). A noter également la prestation mitigée du Français Killian Hayes pour Detroit : 8 points et 10 passes décisives à 4/11 aux tirs.

