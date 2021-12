La réaction classe de Kemba Walker après son éviction

Mis sur la touche par Tom Thibodeau, Kemba Walker s’efforce de rester professionnel et de montrer l’exemple aux New York Knicks.

Les temps sont durs pour Kemba Walker. Il est passé d’un statut de meneur autour des 20 points par match à celui de joueur inutilisable en très peu de temps, de titulaire aux New York Knicks à… ben plus rien. Tom Thibodeau l’a sorti de sa rotation après un début de saison très poussif pour le vétéran. Depuis, Walker prend son mal en patience depuis le bout du banc, sans disputer la moindre minute.

« Je pourrais être en colère mais il y a des jeunes joueurs qui prennent exemple sur moi. Peut-être que je peux servir de modèle à suivre. J’adore encourager mes coéquipiers et je vais continuer à le faire. »

Une réaction classe et professionnelle de la part de Kemba Walker. L’attitude est exemplaire. Ou, au moins, les mots sont les bons. Ça mérite d’être souligné parce qu’il n’est évidemment vraiment pas facile de se retrouver dans cette situation.

Le joueur de 31 ans attend désormais un transfert, ce que ses dirigeants auraient déjà commencé à explorer. Il lui faut un changement de scénario. Une autre destination et une franchise qui croit encore en lui. Mais physiquement, c’est compliqué. Ses blessures aux genoux semblent vraiment avoir laissé des traces. Il n’est par exemple plus vraiment en mesure de défendre et de driver. Les prochains mois risquent d’être compliqués pour lui.

