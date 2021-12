Kemba Walker, déjà le clap de fin chez les Knicks ?

Écarté de la rotation des New York Knicks par Tom Thibodeau, le meneur de jeu Kemba Walker se trouve déjà potentiellement sur le départ...

Tout va décidément très vite en NBA. Recruté pour 20 millions d'euros sur 2 ans par les New York Knicks, le meneur de jeu Kemba Walker devait permettre à cette équipe de passer un cap. Propulsé comme titulaire, l'ancien des Charlotte Hornets a rapidement déçu.

En plus de ses lacunes défensives, le natif du Bronx a aussi éprouvé des difficultés offensives. Et pour relancer une équipe poussive, le coach des Knicks Tom Thibodeau n'a pas hésité à prendre une décision radicale : l'écarter de la rotation.

Et désormais, quel est le plan ? L'échanger avant la deadline des trades ! En effet, les Knicks ne comptent plus sur lui et espèrent pouvoir le trade afin de récupérer un joueur expérimenté. D'après le journaliste du Bleacher Report A. Sherrod Blakely, John Wall pourrait d'ailleurs incarner une piste.

Mais le meneur des Houston Rockets, avec un contrat à 91 millions de dollars sur 2 ans, représente surtout un énorme pari. Et après celui perdu avec Walker, les dirigeants new-yorkais risquent d'avoir du mal à prendre un tel risque.

Cependant, une question va se poser : qui va vouloir de Kemba Walker ? Car avec son niveau actuel et son salaire, les franchises ne devraient pas se bousculer pour ses services. Un futur problème en perspective pour les Knicks.

La stat hardcore qui justifie la mise à l’écart de Kemba Walker