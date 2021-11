La stat hardcore qui justifie la mise à l’écart de Kemba Walker

On aime bien Kemba Walker, mais Tom Thibodeau n'avait pas le choix tant il est statistiquement nuisible aux New York Knicks.

Tom Thibodeau a pris la décision de mettre Kemba Walker hors de la rotation jusqu'à nouvel ordre. Un choix fort qui a quelque peu choqué, certains évoquant même de l'irrespect pour le meneur All-Star et enfant de la ville, très en difficulté dans le jeu depuis sa signature à l'intersaison. Pourtant, si l'on met de côté les sentiments, le coach des New York Knicks a été parfaitement rationnel. Une statistique assez terrifiante pour Walker peut être mise en avant pour comprendre sa mise à l'écart.

Parmi les 17 équipes NBA ayant plus gagné que perdu depuis le début de la saison, Kemba Walker est le joueur avec le plus mauvais +/- (le différentiel de points lorsqu'il est sur le terrain). On parle quand même d'un différentiel de -122, là où les autres joueurs à son poste affichent +113, pour Derrick Rose, +100 pour Immanuel Quickley, et +46 pour Alec Burks, qui sera désormais titulaire. Le +/- n'est pas toujours la statistique la plus fiable, mais l'écart est tel qu'il est difficile de nier le problème.

Kemba Walker écarté, premier domino qui tombe aux Knicks

On peut toujours se dire qu'il n'y avait pas besoin d'être aussi radical et que c'est le job de Tom Thibodeau d'essayer de relancer Kemba Walker, mais le courant ne semble pas passer entre l'ancien joueur de Boston et son coach. Cette sortie de la rotation pourrait par ailleurs signifier un départ prochain pour l'ex-star de UConn.

Des rumeurs évoquent même un possible échange avec John Wall, même si pour l'heure un tel trade ne semble ni pertinent, ni techniquement possible au vu de la différence de salaires entre les deux joueurs (17 millions de dollars jusqu'en 2023 pour Walker, 91 millions jusqu'en 2023 pour Wall).