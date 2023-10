Gobert enrhume Lively, les Wolves dominent encore les Mavs

Le deuxième volet de l'opposition entre les Wolves et les Mavs à Abu Dhabi a de nouveau tourné en faveur des hommes de Chris Finch (104-96). Minnesota a cette fois pu compter sur Anthony Edwards, de retour après un petit pépin à la cheville. L'arrière All-Star a inscrit 13 points pour épauler les deux Wolves les plus prolifiques, Karl-Anthony Towns (14 pts) et Naz Reid (14 pts). Rudy Gobert a joué 17 minutes pour 7 points et 5 rebonds à 3/3. Le pivot des Bleus a réussi une action marquante en postant et enrhumant le rookie Dereck Lively avant de lui asséner un dunker sur la truffe.

now wait a minute Rudy Gobert. pic.twitter.com/kak1pElBBd — Steve Jones Jr. (@stevejones20) October 7, 2023

Luka Doncic, qui était privé de Kyrie Irving, Seth Curry et Markieff Morris, a posé 18 points, 6 passes et 5 rebonds en 19 minutes avant d'être économisé en deuxième mi-temps, comme la majorité des joueurs majeurs des deux côtés. On notera que Jason Kidd avait un peu revu ses plans et a lancé Jaden Hardy (22 pts, 8 rbds), remettant au passage Olivier-Maxence Prosper sur le banc.

Dallas va continuer son périple de l'intersaison du côté de Madrid, où les Mavs affronteront le Real, l'ancien club de Doncic. Les Wolves, eux, ne jouent pas avant le 14 octobre et un déplacement à New York.

