Goran Dragic a fâché les fans des Raptors et s’excuse

Goran Dragic vit un peu mal son départ du Miami Heat, qui l'a tradé aux Toronto Raptors pour pouvoir recruter Kyle Lowry. Le meneur slovène espérait clairement rester en Floride ou au moins aller dans une équipe plus compétitive la saison prochaine. Interrogé par une chaîne de télévision slovène lundi, il avait clairement exprimé sa déception :

"Toronto n'est pas ma destination préférée. J'ai des ambitions plus élevées".

Il n'a pas fallu longtemps pour que les fans des Raptors, toujours prompts à s'enflammer sur les réseaux, ne s'offusquent des commentaires de Goran Dragic. Le joueur de 35 ans a tenté de réparer les dégâts, au cas où il soit amené à rester au Canada plus longtemps qu'il ne l'espère.

Il se dit prêt à jouer pour les Raptors

"Je voudrais m'excuser auprès des fans de Toronto. Ce que j'ai dit n'est pas sorti de la bonne manière. Je sais qu'ils aiment leur équipe et ils peuvent en être fiers. C'est l'une des meilleures franchises de toute la NBA. Ils ont déjà gagné un titre, moi non. Donc ce que j'ai dit n'était pas approprié. J'aime le basket et je me donnerai à 100% où que je sois. A l'heure actuelle, je suis avec Toronto et je vais me concentrer là-dessus", a expliqué Dragic à Michael Grange de Sportsnet.

Les Raptors aimeraient sans doute conserver Goran Dragic et profiter de son expérience pour aider l'équipe coachée par Nick Nurse à grimper à l'Est. La saison dernière, le Slovène était 6e homme à Miami et ournait à 13.4 points et 4.4 passes de moyenne.

