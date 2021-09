Goran Dragic, départ attendu des Raptors et un rebond déjà assuré

Comme pressenti, le meneur de jeu Goran Dragic négocie son départ des Toronto Raptors via un "buyout" et a déjà sa future destination en tête.

Dans le cadre du "sign-and-trade" de Kyle Lowry au Miami Heat, Goran Dragic a été envoyé aux Toronto Raptors. Mais très rapidement, le Slovène a fait comprendre ses intentions : un départ le plus vite possible de cette franchise pour une formation plus ambitieuse.

Malgré une déclaration pour se rattraper, le joueur de 35 ans ne compte pas s'éterniser dans une équipe en reconstruction. Ainsi, d'après les informations du journaliste du Bleacher Report Jake Fischer, un "buyout" reste l'hypothèse la plus probable sur ce dossier.

Les Raptors et Dragic vont simplement devoir s'entendre sur l'aspect financier de cette séparation. Avec un salaire de 19,4 millions de dollars, le natif de Ljubljana risque de devoir réaliser des efforts pour partir.

Sans surprise, si cette nouvelle se confirme, la future équipe du vétéran semble déjà assurée : les Dallas Mavericks. Il ne s'agit absolument pas d'une surprise puisque Goran Dragic n'a jamais caché son envie de jouer en NBA avec Luka Doncic.

Et de son côté, la superstar des Mavs milite aussi pour son recrutement. Autant dire que Dallas ne devrait pas laisser passer une telle opportunité. Un duo slovène dans le Texas ?

