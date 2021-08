Jimmy Butler, son hommage magnifique après le départ de Goran Dragic

Le Miami Heat a réalisé un été de grande qualité. Pour renforcer l'équipe autour de Jimmy Butler, la franchise floridienne a attiré Kyle Lowry via un "sign-and-trade". Mais pour effectuer ce mouvement, Goran Dragic a été notamment sacrifié.

Avec le départ du Slovène pour les Toronto Raptors, le Heat perd l'un des leaders de son vestiaire. Et de son côté, Butler perd l'un de ses amis. Devant les médias, le patron de Miami a ainsi rendu un bel hommage à son pote.

"Il rendait le jeu tellement amusant, tellement facile, il voulait toujours voir les autres réussir. C'est un gagnant, de A à Z. Son anglais s'améliore vraiment (rires). Il m'a appris tellement au sujet de la Slovénie, sur sa famille et sur le fait d'être père.

Je lui suis reconnaissant pour toujours. Au niveau du basket, je sais ce qu'il apporte, mais cette relation va continuer de grandir. Je lui dois toujours un voyage en Slovénie, je n'ai pas eu l'opportunité d'y aller cet été.

Nous sommes toujours en contact via Facetime les étés, et j'ai probablement eu le Facetime le plus difficile depuis longtemps quand nous avons réalisé que nous n’allions plus être des coéquipiers. Je lui souhaite donc le meilleur.

S'il se trouve dans l'équipe adverse, je vais demander à changer sur lui, je vais le défier, l'écraser puis provoquer la faute offensive et poser le ballon à côté de lui. Je t'aime, mais tu n'es plus dans mon équipe désormais", a confié Jimmy Butler devant les médias.