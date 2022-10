Grant Williams, ses vérités sur l’échec de sa prolongation

Sans le moindre doute, Grant Williams a un rôle important à jouer aux Boston Celtics. Précieux l’an dernier, notamment en Playoffs, l’ailier a logiquement fait l’objet de discussions concernant une éventuelle prolongation.

Mais finalement, avant la deadline du 17 octobre, les deux parties n’ont pas été en mesure de s’entendre. Il se dit que la franchise du Massachussetts se montrait prête à lui offrir un salaire annuel estimé entre 9 et 11 millions de dollars. Et de son côté, le talent de 23 ans attendait entre 14 et 16 millions.

Un véritable gouffre, qui a donc conduit à l’échec des négociations. Face à la presse, Williams a dévoilé ses vérités.

"Tu passes par des négociations, parfois elles ne vont pas comme tu le souhaites. Tu ne peux que persévérer. Tu veux obtenir un accord, tu veux t’assurer que tu es verrouillé avec ces gars car tu as envie d’être avec eux pour les années à venir. Mais ça n’arrive pas. Pour moi, par rapport à mes émotions, ça ne m’affecte pas. Car au final je vais sur le terrain pour faire mon boulot. Je n’ai pas bougé de ce que je voulais, et je pense qu’ils ne voulaient pas le faire non plus. Pour moi, il ne s'agissait pas d'une simple question d'argent qui allait changer ma vie, mais d'une question de valeur. Non seulement pour cette année, mais aussi pour les années à venir. Et il n'y avait pas de mauvaise volonté, pas de frustration. Mais il n’était tout simplement pas possible de trouver un accord. Cela ne signifie pas qu'un accord ne sera pas conclu l'année prochaine, ni à l'avenir", a relativisé Grant Williams.

Le natif de Charlotte a tout simplement décidé de miser sur lui-même. En continuant sur sa lancée, Grant Williams risque de prétendre à un gros contrat l'an prochain avec le statut d’agent libre protégé. Et avec la concurrence des autres équipes, Boston sera peut-être contraint cette fois-ci de sortir le chéquier.

