Gregg Popovich prend la parole sur l’affaire Josh Primo

Il s'agit de l'affaire qui secoue les San Antonio Spurs ces derniers jours. Récemment coupé par la franchise texane, Josh Primo se retrouve accusé d'exhibitionnisme par l'ex-psychologue de l'équipe Hillary Cauthen. Et cette dernière pointe également du doigt la gestion des Spurs de Gregg Popovich de cette histoire.

En marge du match face aux Los Angeles Clippers (106-113), le coach de San Antonio a pris la parole. Avec une procédure judiciaire en cours, l'entraîneur texan n'a pas été en mesure de communiquer sur les détails de cette affaire. Mais il a tenu à prendre la défense de sa formation.

"Je veux seulement ajouter que quiconque a observé les Spurs sur une très longue période sait qu'une accusation comme celle-ci serait prise très au sérieux, sans le moindre doute. Dans une telle situation, l'organisation des Spurs serait à la hauteur.

Je suis absolument convaincu que les hommes et les femmes de l'équipe dirigeante qui ont traité et traitent cette affaire l'ont fait de manière délibérée, efficace, rapide et avec le plus grand soin pour toutes les personnes concernées, l'accusateur, l'accusé, les personnes de l'organisation, afin de s'assurer que tout le monde se sente à l'aise et en sécurité. Je m'en tiendrai là.

La seule chose que je dirais aux fans est de prendre en compte la déclaration que je viens de faire sur la façon dont nous avons géré les choses pendant de nombreuses années. En ce qui concerne les détails, je pense qu'ils savent intellectuellement, comme nous tous, que l'affaire se trouve entre les mains des avocats.

Nous ne pouvons rien dire. Cela coupe court à tout. J'imagine qu'avec le temps, les détails vont sortir, ils le font toujours. Tout le monde doit simplement attendre", a confié Gregg Popovich.