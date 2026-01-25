Gregg Popovich apparaît en public, très affaibli mais vaillant

Samedi, Gregg Popovich s’est montré en public pour l’une des premières fois depuis l’annonce de sa retraite des bancs de NBA, lors d’un match de G-League des Austin Spurs. L’icône de San Antonio, 76 ans, a été vue traversant le parquet, mais avec beaucoup de difficultés et l’aide de deux personnes pour se déplacer.

Le simple fait de le revoir autour des terrains fait plaisir, mais provoque un mélange d’émotion et de tristesse. D’un côté, il y a la joie de voir l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire du basket américain encore présent dans son environnement, entouré de jeunes joueurs et de ses anciens collaborateurs. De l’autre, il y a la réalité brutale des graves problèmes de santé qui ont précipité la fin de sa carrière légendaire avec San Antonio.

Gregg Popovich at the Spurs game yesterday ❤️ pic.twitter.com/DG3eX05Jkk — Basketball Forever (@bballforever_) January 24, 2026

Popovich n’a « que » 76 ans, soit quatre ans de moins que Pat Riley par exemple, et pourtant la violence des séquelles des problèmes de santé qui l'ont touché est évidente. Ce retour public, même difficile, rappelle à quel point il reste attaché au basket et à la communauté des Spurs, tout en mettant en lumière la fragilité humaine derrière la légende.

Il se disait depuis quelques semaines déjà, que Gregg Popovich était de plus en plus présent dans les coulisses de la franchise. Le recordman du nombre de victoires en NBA prodigue ses conseils au coaching staff et aux joueurs lorsqu'il en a l'occasion et conserve une influence sur le projet sportif des Spurs.