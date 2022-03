Tout Gregg Popovich qu’il est, le coach légendaire des San Antonio Spurs n’en avait rien à carrer de son accomplissement de la soirée. Un exploit pourtant historique puisque ses ouailles l’ont mené à la 1335ème victoire de sa carrière en venant à bout des Los Angeles Lakers (117-110) lundi. Le voilà désormais à égalité avec Don Nelson, tout en haut du classement des coaches les plus victorieux de tous les temps en NBA. Ce qu’il n’a pas voulu mentionné, ni à ses joueurs après la rencontre, ni aux journalistes.

« Vous connaissez Pop », plaisantait Jakob Poeltl, l’un des acteurs de ce succès notable avec 18 points et 8 rebonds. « Je ne pense pas qu’il s’intéresse réellement à ça. Je ne pense pas non plus qu’il en parlera lorsque nous gagnerons notre prochain match. »