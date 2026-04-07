Le ridicule ne tue pas : les Grizzlies égalent un record NBA à 3-pts dans une lourde défaite

Bienvenue dans l’ère de la célébration. Il existe une statistique pour tout, chaque accomplissement est mis en avant et un record est battu chaque soir ou presque en jouant à la virgule près. Du coup, les équipes et les joueurs sont encouragés à dénaturer quelque peu leur sport pour avoir leur nom écrit quelque part dans les archives, même s’ils disparaissent ensuite. Quand le Miami Heat s’est mis à faire faute volontairement pour sur les Washington Wizards dans un match déjà plié pour que Bam Adebayo aille chercher ses 83 points… c’était déjà ridicule. Mais ça pouvait presque se comprendre. Mais alors quand les Memphis Grizzlies, une équipe catastrophique sur cette deuxième partie de saison, se met à faire de même pour un record à trois-points, là on touche le fond.

La franchise du Tennessee a planté 29 paniers primés la nuit dernière. Une très belle performance dans un beau soir d’adresse (29 sur 59). Sauf qu’elle intervient lors d’une nouvelle défaite, assez lourde en plus. Les Cleveland Cavaliers leur ont infligé une rouste (126-142) en se baladant constamment dans la défense de Memphis. Mais comme il faut tout célébrer, les Grizzlies ont absolument tenu à aller chercher le record. En faisant donc faute volontairement sur les Cavaliers dans le but de les envoyer sur la ligne des lancers-francs et donc de gagner du temps pour jouer plus de possessions… et prendre plus de tirs.

C’est de bonne guerre. Tout en étant ridicule. Donc ils allaient célébrer le record dans le vestiaire après avoir pris une gifle ? Enfin, bref, ce n’est pas nécessairement de la faute des joueurs, du coach ou de la franchise. C’est plus une question d’époque et de mentalité. Les Dieux du basket ne leur ont pas accordé l’honneur de battre le record. Le Français Adama Bal a tout de même fortement contribué à la performance des Grizzlies en claquant 20 points et 6 tirs derrière l’arc, dont plusieurs dans le quatrième quart-temps.

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