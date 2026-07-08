Guerschon Yabusele et la NBA, c’est fini ?

Guerschon Yabusele devrait retrouver l'EuroLeague. Le Panathinaïkos serait sur le point de lui offrir un contrat XXL pour les trois prochaines saisons.

L'aventure américaine de Guerschon Yabusele touche très probablement à sa fin. Selon les informations de BeBasket, l'intérieur français va quitter la NBA pour effectuer son retour en EuroLeague, où le Panathinaïkos tient la corde pour l'accueillir avec un contrat XXL.

Après une semaine de free agency sans offre à la hauteur de ses attentes, l'ancien joueur des Celtics, des Sixers, des Knicks et des Bulls aurait fait le choix de revenir en Europe. Le vainqueur de l'Euroleague avec le Real Madrid serait en passe de s'engager pour trois saisons avec le Pana, où l'attendrait un salaire qui comptera parmi les plus élevés de l'effectif.

Ce retour marquera la fin d'un deuxième chapitre américain entamé après ses Jeux olympiques exceptionnels à Paris en 2024. Yabusele avait réussi son pari en retrouvant une place en NBA, d'abord à Philadelphie, avant de passer par New York puis Chicago. Malgré des prestations solides aux Sixers et aux Bulls, après une parenthèse décevante aux Knicks, et son profil de poste 4 capable d'écarter le jeu, le marché ne lui a finalement pas offert le contrat longue durée qu'il recherchait.

À 30 ans, le Français devrait donc retrouver une compétition qu'il connaît parfaitement. Après trois saisons très réussies au Real Madrid, ponctuées par un titre d'EuroLeague en 2023, il s'apprête à rejoindre l'un des autres géants du basket européen.