Les Philadelphia Sixers ont donc décidé de dire stop : la saison de Joel Embiid, toujours diminué par son genou, est officiellement terminée. Et avant de développer la suite, je tiens à faire une précision. Le plan des 76ers reste de trouver une solution, sur le long terme, pour pouvoir compter sur le Camerounais sur les années à venir.

Mais, la situation reste très inquiétante. Le contrat de l'intérieur peut devenir un véritable boulet pour cette équipe s'il ne parvient pas à retrouver les parquets. Pour avoir tous les éléments en tête, voici les détails :

51,4 millions de dollars en 2024-2025 ;

55,2 millions de dollars en 2025-2026 ;

59,5 millions de dollars en 2026-2027 ;

64,3 millions de dollars en 2027-2028 ;

une "player option" à 69 millions de dollars en 2028-2029.

Il s'agit d'un deal totalement garanti, sans la moindre condition pour le casser. Autant dire que les 76ers peuvent se retrouver dans une énorme galère si le champion olympique 2024 reste à l'infirmerie. Mais je suis tombé sur X, de la part de Keith Smith, sur une option pour "limiter" les dégâts : le "medical retirement".

Si un an après son dernier match NBA, à savoir le 22 février 2026, Embiid n'a toujours pas rejoué, les 76ers peuvent lancer cette procédure. Ensuite, si un docteur indépendant, choisi par la NBA et le syndicat des joueurs, estime qu'il ne peut plus rejouer, son contrat sera effacé des comptes de Philadelphie.

Attention, les Sixers devront tout de même lui payer, en intégralité, ses salaires. Mais il ne sera plus présent dans la masse salariale. Bien évidemment, il s'agit d'un scénario très extrême. Et il doit donc coïncider avec une incapacité TOTALE de la superstar de revenir sur les parquets.

Je le répète, ce n'est absolument pas le plan de Philadelphie actuellement. La franchise espère trouver une solution avec Joel Embiid sur le long terme. Mais cette option existe...