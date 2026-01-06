Un trade à 3 impliquant Anthony Davis, Trae Young et Zaccharie Risacher

Avec un Trae Young qui négocierait actuellement son départ des Hawks, les rumeurs vont bon train à l'approche de la deadline NBA. L'insider Jake Weinbach a proposé un trade à 3 équipes pour le meneur All-Star, avec également Anthony Davis et Zaccharie Risacher dans le deal.

Atlanta recevrait donc Davis, le shooteur Corey Kispert (39% à trois-points), CJ McCollum et D'Angelo Russell.

Dallas mettrait la main sur Kristaps Porzingis, Zaccharie Risacher et un pick 2026 des Hawks (le leur, pas celui des Pelicans) tandis que Washington obtiendrait Luke Kennard et Trae Young.

On comprend que le journaliste a mixé plusieurs rumeurs mais on peine à voir l'intérêt. Atlanta se retrouverait sans vrai gestionnaire (D-Lo n'est pas de cette trempe) et troquerait le contrat de Young pour le deal massif de Davis tout en perdant un jeune prometteur avec Risacher.

Dallas s'en sort définitivement bien. Et pour Washington, les rumeurs autour de Trae Young peuvent avoir du sens mais est-ce vraiment la priorité de la franchise aujourd'hui ?