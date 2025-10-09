Le prodige des Spurs a passé plusieurs jours au mythique ranch de Hakeem Olajuwon au Texas. Objectif : apprendre les secrets du « Dream » pour dominer

À Katy, au Texas, dans un gymnase isolé au cœur d’un ranch de 400 hectares, Victor Wembanyama a passé une partie de son été à se confronter à une légende. Sous le regard de ses assistants Rashard Lewis, Matt Nielsen et Sean Sweeney, le jeune Français s’est entraîné avec Hakeem Olajuwon, pivot mythique des Houston Rockets, double champion NBA, MVP et douze fois All-Star. Sur le parquet rouge frappé du numéro 34, une seule inscription domine la pièce : Dream.

Une rencontre née d’un respect mutuel

Les deux hommes se sont croisés en avril dernier, lors de la finale NCAA à San Antonio.

« Il m’a dit qu’il aimerait s’entraîner avec moi », raconte Hakeem Olajuwon à ESPN. « Je lui ai répondu : “Tu as déjà tout.” Il m’a dit : “Non, non, non. J’ai regardé ton jeu, et j’aimerais connaître les secrets derrière tous les mouvements. J’aimerais apprendre ça.” »

De cette conversation est née une collaboration rare et confidentielle, marquant une nouvelle étape dans la transformation estivale de Victor Wembanyama, quelques mois après sa fin de saison écourtée par une embolie.

Pas un pivot, un grand arrière

Pour Olajuwon, il ne s’agissait pas de lui transmettre les gestes d’un pivot traditionnel.

« Il voulait savoir comment tirer le maximum de toutes les opportunités qu’on peut avoir, à l’intérieur, à l’extérieur, dans différentes situations, sans gaspiller d’énergie », a expliqué le Hall of Famer.

« Je sais à quel point il est talentueux. Donc notre concept n’était pas pour des “big men”. Notre concept, c’était pour des “big guards”. Tu ne veux pas dribbler comme un pivot. Nous sommes des grands arrières capables de jouer 1, 2, 3, 4 ou 5, avec la liberté de créer dehors, dedans, en crossover ou en pull-up, sans gaspiller la moindre énergie, car tu as l’avantage chaque soir sur tout le monde. »

Wembanyama x Olajuwon : les images sont sorties

Pendant quatre séances de deux heures et demie, Wembanyama a travaillé une version personnelle du “Dream Shake”, ainsi que des spin moves plus compacts et un jump hook encore gardé secret.

« Oui, cela fait partie de ses mouvements », a confirmé Olajuwon. « Tu sais à quel point il tire bien, non ? Imagine qu’il combine ces moves avec sa capacité à finir ses tirs. Si quelqu’un comme lui peut faire un jump hook, tu es à sa merci. Tu ne peux pas le contrer, ni sur ses tirs ni sur ses hooks. »

Un été décisif dans la métamorphose de Wembanyama

Ce travail avec Olajuwon s’inscrit dans la continuité d’un été exceptionnel pour Victor Wembanyama, marqué par un entraînement « violent », selon ses propres mots, des stages en Chine et au Japon, et une approche physique et mentale inédite.

Désormais, le jeune prodige des Spurs semble prêt à aborder la saison avec un bagage technique et spirituel plus riche que jamais — fort des conseils du Dream et de la confiance d’un joueur conscient d’avoir franchi un cap.