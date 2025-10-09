Les images du workout Wembanyama - Olajuwon sont sorties : footwork, patience, finitions. Un pan clé de l’été de Wemby, entre séances “brutales” et conseils de KG/Hakeem, pour gagner en efficacité sur demi-terrain.

Les images (dont on a beaucoup parlé cet été) et qu’on attendait sont finalement sorties. Victor Wembanyama au travail avec Hakeem Olajuwon. Dans la vidéo publiée ce jeudi, on voit le Spur enchaîner séquences de footwork, lectures dos au cercle et finitions main droite/gauche sous l’œil du “Dream”. Rien d’un simple selfie d’intersaison donc. Olajuwon corrige les appuis, rythme les enchaînements et insiste sur la patience au poste, sa marque de fabrique.

Pivots, spins et changements d’axe, avec remise en place des appuis entre chaque répétition pour garder l’équilibre avant la finition. Le cadre rappelle la transmission “à l’ancienne” d’Olajuwon : précision, tempo, économie de gestes. Ces images confirment un travail entamé cet été, quand Wemby a multiplié les sessions avec des Hall of Famers, dont Olajuwon et Kevin Garnett. Le Français a décrit des entraînements “brutaux” et “hors norme” pour élever son niveau de jeu sur la durée.

Victor Wembanyama : un été « violent » pour préparer sa meilleure saison NBA

À San Antonio, on présente ce passage avec les légendes comme un volet clé de l’été de Wembanyama : Olajuwon pour la technique au poste et le tempo près du cercle, Garnett pour la lecture et le leadership. Wemby a salué “la manière naturelle d’enseigner” du Dream. L’idée, côté Spurs, est de convertir sa longueur et sa mobilité en avantages simples et répétables en demi-terrain.

Le timing n’est pas anodin. Après une montée en puissance physique, le staff veut un Wemby plus efficace dans les petits espaces, capable de punir sans surcharger le dribble. Plusieurs médias US ont relevé la même chose en voyant le clip : si le footwork “version Dream” se transpose, la NBA a un nouveau problème sur les close-outs tardifs et les switchs.

La vidéo de l'entraînement de Victor Wembanyama avec Hakeem Olajuwon (en anglais) :