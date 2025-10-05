À San Antonio, coéquipiers et staff n’en reviennent toujours pas. Lors d’un exercice de pré-saison, les joueurs des Spurs tentent tour à tour leur chance face à Victor Wembanyama en un-contre-un. En vain. Entre les passages, chacun essaie de reprendre son souffle en attendant son tour. Sauf un : le (très probable) futur visage de la NBA lui-même, qui enchaîne sans répit. « Je n’ai jamais vu quelqu’un s’entraîner comme ça », a raconté Julian Champagnie à The Athletic. Dans un papier aussi complet qu’intéressant, le média américain revient sur cette intersaison qui pourrait marquer un tournant dans sa carrière.

Car cet été, le prodige français a imposé à son corps un programme qu’il décrit lui-même comme « brutal ». Une préparation extrême née d’un électrochoc : cette thrombose qui avait mis fin à sa saison en février dernier. « J’ai choisi de faire quelque chose de beaucoup plus violent », explique-t-il. « Peut-être que ça m’a enlevé un peu de temps pour travailler mon tir, mais ça n’a pas d’importance. Je voulais retrouver mon corps. »

Un choc, puis une renaissance

Le training de Wembanyama a pris une dimension nouvelle après ce problème de santé. À seulement 21 ans, il a dû affronter la fragilité de son corps et la réalité de sa carrière. Conscient qu’il ne pouvait rien laisser au hasard, il s’est lancé dans une quête physique et mentale inédite.

Avant même de retrouver les parquets, il a entrepris un voyage en Chine et au Japon. Dans un temple Shaolin, il a pratiqué la méditation et le Kung Fu. « Cela m’a permis de comprendre des leçons que rien d’autre n’aurait pu m’apprendre », a-t-il confié. Ces expériences l’ont aidé à redéfinir son rapport au temps, à la vie, et par ricochet à son métier de basketteur.

Victor Wembanyama, l'esprit curieux

À son retour aux États-Unis, le joueur des San Antonio Spurs a nourri sa soif de découvertes en visitant la NASA à Houston. Fasciné par l’astronaute Peggy Whitson, il a raconté son émerveillement devant « les machines et les répliques de ce qui est envoyé dans l’espace ». Cet intérêt illustre l’esprit curieux de Victor Wembanyama, surnommé « The Alien », toujours avide d’apprendre au-delà du terrain.

« À son âge, je n’ai jamais vu un joueur chercher à progresser de tant de façons différentes », a commenté son coach Mitch Johnson.

Les workouts et la méthode CLA

De retour en Californie, Victor Wembanyama a rejoint Harrison Barnes pour travailler avec Noah LaRoche. LaRoche, ancien assistant des Grizzlies, est l’un des spécialistes et des chantres de la méthode Constraints-Led Approach (CLA). Cette approche, qui supprime les exercices figés avec répétitions de situations en 1-0 au profit de séquences réelles de jeu dans lesquelles sont introduites des contraintes pour développer l’adaptabilité et la prise de décision, l’a forcé à trouver des solutions inédites à chaque action. « Vic est énorme sur l’apprentissage. Tout ce qu’on lui disait, il le prenait et voulait l’appliquer », souligne Champagnie.

Le résultat a rapidement sauté aux yeux : plus de fluidité, des automatismes, une meilleure lecture du jeu et des capacités encore accrues dans le decision-making. « Il savait déjà où aller, ce n’était plus forcé », poursuit son coéquipier.

Une discipline hors norme

Ce qui frappe ses coéquipiers, c’est moins son talent que sa discipline. Wembanyama enchaîne les « two-a-days » (deux séances par jour), arrive tôt, repart tard, et répète ce cycle presque chaque jour de la semaine. « À son âge, c’est impressionnant de voir quelqu’un exiger l’excellence à ce point », salue Lindy Waters III. Pour Jeremy Sochan, une certitude : « Le public va être choqué par ce qu’il va montrer cette saison. »

« Personne ne s’est entraîné comme moi »

Comme il a déjà pu être choqué par le physique arboré lors du Media Day. À l’aube de la saison NBA 2025-26, Victor Wembanyama se sent plus fort que jamais. « Je peux vous assurer que personne ne s’est entraîné comme moi cet été », affirme-t-il. « C’est mon meilleur été. Je me sens mieux, je parais plus fort et la balance confirme que j’ai pris du poids. Tout est au vert. »

Si personne ne s’est entraîné comme lui, sa discipline a été une source d’inspiration pour ses équipiers de San Antonio. « C’est super motivant », admet Champagnie. « Tu vois un gars comme ça, tu te dis qu’il ne prend jamais non pour réponse. Il trace sa route et c’est inspirant. »

Avec cette nouvelle condition physique, ça va être compliqué de l'empêcher de tracer sa route. Notamment celle menant au cercle, comme en témoigne des premières images particulièrement impressionnantes. Voire monstrueuses.

Le message est clair : après avoir affronté la peur et la maladie, Victor Wembanyama est prêt à transformer sa préparation « violente » en domination. Et les Spurs espèrent que cette énergie débordante propulsera l’équipe vers un nouveau cap.