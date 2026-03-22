Pour cet épisode freestyle de Hoop Culture, c'est Pierre-Armand qui prend les commandes et qui pose les questions. Attention, c'est du grand n'importe quoi.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Hoop Culture sur YouTube

La playlist Hoop Culture

On en parle dans Hoop Culture

Le Mook REVERSE #18 WARRIORS

Souls Of Michief "Never No More (76 Seville Mix)"

Eliza "The Darkening Green"

Fabien Toulmé "ULIS"

Iron Maiden "Burning Ambition"

Pete Rock "Give It To Ya (feat. Little Brother)"

Billie Eilish "Hit Me Hard And Soft"