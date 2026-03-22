🎙️ Hoop Culture : Boban, Robinson, REVERSE vs First Team… épisode freestyle

Un Hoop Culture de bouclage est souvent un Hoop Culture freestyle et là, forcément, ça part dans tous les sens !

🎙️ Hoop Culture : Boban, Robinson, REVERSE vs First Team… épisode freestyle

Pour cet épisode freestyle de Hoop Culture, c'est Pierre-Armand qui prend les commandes et qui pose les questions. Attention, c'est du grand n'importe quoi.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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