🎙️ Hoop Culture : Les records NBA les plus fous ! Bam Adebayo, John Stockton, Wilt Chamberlain…

Cette semaine dans Hoop Culture, on fait le tour des records NBA les plus marquants pour essayer de devenir ceux qui tiendront... ou pas.

🎙️ Hoop Culture : Les records NBA les plus fous ! Bam Adebayo, John Stockton, Wilt Chamberlain…

Avec la performance incroyable de Bam Adebayo cette semaine, on était obligé de se pencher sur les records NBA qui nous semblent les plus fous, les plus loufoques et les plus imbattables.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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