Avec la performance incroyable de Bam Adebayo cette semaine, on était obligé de se pencher sur les records NBA qui nous semblent les plus fous, les plus loufoques et les plus imbattables.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

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